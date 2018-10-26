Активисты перекрыли трассу с требованием спасти овец, умирающих от голода в порту Черноморска (видео)

Ни одна из служб не хочет брать на себя ответственность и выпускать животных, закрытых в фуре без еды и воды.

Отару овец, которые уже более двух недель медленно умирают от голода и жажды в закрытой фуре на территории Черноморского портового терминала (Одесская область), так и не выпустили, несмотря на вчерашнее решение специальной комиссии. Активисты, которые пытаются спасти животных, перекрыли дорогу в знак протеста.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что вчера поздно вечером волонтеры вместе с работниками порта построили забор и сделали импровизированный загон для животных. На территорию этого загона зарулила фура с овцами, но выпустить животных оттуда ветеринары не разрешили.

По их словам, животных должны выгружать специалисты со специальным оборудованием, в защитных костюмах. Живых животных нужно обработать и отделить от мертвых. Как выяснилось, сделать это некому.

«Руководство порта говорит, что это должна оплатить хозяйка. У нее нет финансовой возможности это сделать. Далее я позвонила спасателям. У них есть специальное оборудование, специально обученные люди, чтобы провести эту работу. Но руководство порта должно обратиться к руководителям спасателей. Но по неофициальной информации – это не вся ситуация. Люди рассказывают, что трупы выбрасывают в море», - рассказала зоозащитник «Animal SOS Odessa» Виктория Козаченко.

Решение спецкомиссии, которая постановила выпустить животных в загон, как оказалось, имеет только рекомендательный характер.

Сейчас закрытый грузовик с овцами стоит посреди построенного загона. Ни одна из служб не хочет брать на себя ответственность и выпускать животных, а хозяйка и зоозащитники делать это не имеют права.

Как сообщал УНИАН, в морском торговом порту «Черноморск» (Одесская область) две недели стоит не пропущенная в Украину фура с 300 овцами романовской породы, из которых более половины погибли от голода и отравления трупным ядом.

По словам владельца груза - директора компании «Украниксар» Елены Севинч, фура была отправлена в Турцию паромом 6 октября, но получатель за грузом не явился. Поэтому, без прохождения таможенного контроля, фура с овцами была отправлена обратно в Украину, а в порт «Черноморск» она прибыла 12 октября.

Ветеринары запретили въезд груза в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными.

25 октября ситуацию с отарой овец рассмотрели на специальном заседании комиссии в Черноморском горсовете. Комиссия приняла решение создать на территории портового терминала карантинную площадку где можно разместить животных, отделив живых особей от погибших, а также обеспечить овцам доступ к корму и воде.

Впрочем, 26 октября стало известно, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей решила утилизировать животных из-за угрозы распространения особо опасных болезней.