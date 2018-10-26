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Reuters опубликовал невероятные фото птиц из французского Флузена (фоторепортаж)

17:15, 26 октября 2018
Спасение видов
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На специальной базе во Флузене Валери Рехер занимается тренировкой птиц для участия в съемках фильмов или шоу.

Есть тут совы, грифы, орлы, аисты, попугаи и множество других пернатых.

Как сообщал УНИАН, филину, которого поймали на частном подворье в Киевской области, нашли новый дом. Хищную птицу, которая оказалась ручной, согласились приютить в Галицком национальном парке, где уже 10 лет работает центр реабилитации диких животных. Здесь надеются найти для него пару, получить потомство и уже их подготовить к жизни на свободе.

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Теги: #птицы#совы#аист