Шум от кораблей мешает дельфинам нормально общаться

Дельфины переговариваются, поддерживая социальные связи в стае и контакт при перемещении, координируясь во время охоты и просто приветствуя знакомых при встрече.

Шум кораблей, гидролокаторов подводных лодок, работающих ветрогенераторов имеет особенное влияние на жизнь морских животных, использующих звуки для коммуникаций и ориентации.

Предполагается, что именно он может приводить к выбрасыванию на берег китов и дельфинов, "сбивая" работу их систем эхолокации, передает Naked Science.

Раздражающие звуки антропогенного происхождения - по большей части от различных средств транспорта - источник особой формы загрязнения окружающей среды, шумового. Оно оказывает неочевидное, но негативное воздействие на здоровье людей и природу.

Еще один неожиданный результат воздействия шумового загрязнения на жителей океана обнаружили Хелен Бэйли и ее коллеги из Чесапикской биологической лаборатории Мэрилендского университета. В статье, опубликованной в журнале Biology Letters, они отмечают, что фразы, которыми обмениваются общительные дельфины, становятся тем короче и проще, чем ближе они находятся к местам высокого звукового загрязнения. Как если бы нам самим приходилось переговариваться в очень шумном помещении.

Читайте такжеВсемирный день китов и дельфинов: как человечество уничтожает морских млекопитающих (видео)

Развернув придонную сеть звукозаписывающих устройств, ученые исследовали шумовую обстановку на северо-западе Атлантического океана, у побережья Мэриленда и Чесапикского залива. Проанализировав записи, они обнаружили, что уровень фонового шума коррелирует с характерными изменениями в акустических сигналах, которыми обмениваются дельфины-афалины. Их стрекочущие «фразы» сдвигаются к более высоким частотам, становятся короче и проще.

"Упрощение этих свистков может вести к снижению количества информации, содержащейся в сигналах, и усложнять коммуникации дельфинов", - говорит одна из авторов работы Лейла Фуда.

Дельфины переговариваются, поддерживая социальные связи в стае и контакт при перемещении, координируясь во время охоты и просто приветствуя знакомых при встрече. В норме их речь сложно структурирована, содержит набор свистков и щелчков разной длительности, высоты и тембра. И все эти характеристики падают в окрестностях активного судоходства. По словам ученых, в некоторых районах они зафиксировали фоновый шум, доходивший до 130 децибел - как у обочины загруженной автотрассы. "Надо работать над созданием более тихих судов", - резюмирует профессор Бэйли.

Ранее УНИАН сообщал, что Земля становятся ярче из-за светового загрязнения, то есть засвечивания ночного неба искусственными источниками освещения.