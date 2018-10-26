Однополая пара пингвинов в австралийском зоопарке успешно высидела птенца (видео)

Субантарктические пингвины разделяют поровну родительские обязанности, поэтому не имеет значение какого они пола.

Малыш появился на свет неделю назад, впрочем, публике его показали только сейчас.

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Птенец весит 91 грамм, хорошо себя чувствует и растет. О том, что самцы пингвинов Сфен и Мейджик - настоящая пара, зоологи узнали, когда птицы начали собирать камешки для гнезда - так же, как делали бы в естественной среде. Работники зоопарка решили проверить их родительские инстинкты, подложив паре искусственное яйцо.

Субантарктические пингвины разделяют поровну родительские обязанности, поэтому не имеет значения какого они пола.