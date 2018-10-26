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Однополая пара пингвинов в австралийском зоопарке успешно высидела птенца (видео)

12:53, 26 октября 2018
Спасение видов
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Птенец весит 91 грамм, хорошо себя чувствует и растет \ Thomas Mattern

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Птенец весит 91 грамм, хорошо себя чувствует и растет. О том, что самцы пингвинов Сфен и Мейджик - настоящая пара, зоологи узнали, когда птицы начали собирать камешки для гнезда - так же, как делали бы в естественной среде. Работники зоопарка решили проверить их родительские инстинкты, подложив паре искусственное яйцо.

Субантарктические пингвины разделяют поровну родительские обязанности, поэтому не имеет значения какого они пола.

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Теги: #пингвины