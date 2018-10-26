Бурый медведь попал в ловушку на китайской гидроэлектростанции (видео)
12:51, 26 октября 2018Спасение видов
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Чтобы вызволить его, спасателям пришлось подогнать экскаватор.
Бурый медведь попал в ловушку на китайской гидроэлектростанции
Спасательная операция на китайской гидроэлектростанции - оттуда пришлось вызволять бурого медведя.
Как говорится в сюжете ТСН, косолапый гулял неподалеку, и, очевидно, упал в водоприемник.
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Зоозащитники рассказали - животное уже пожилое, у медведя даже отсутствуют передние зубы. Чтобы вызволить его, спасателям пришлось подогнать экскаватор.
Медведь перелез в ковш и его осторожно вернули на сушу, а затем посадили в прочную клетку и вывезли подальше, чтобы он не вернулся до опасного места.
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