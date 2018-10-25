В порту Черноморска обустроят специальную площадку для "застрявших" на таможне овец

Если подтвердится, что животные не покидали таможенной зоны в Турции, их могут вернуть владелице.

В порту Черноморска обустроят специальную площадку для отары овец, которые уже более двух недель находятся в закрытой фуре из-за бюрократических проблем с таможней.

Как сообщает ТСН, согласно решению специальной комиссии 26 октября животных должны выпустить на свежий воздух и покормить.

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Фуру с овцами был отправлен паромом в Турцию 6 октября, но получатель за грузом не явился. Поэтому, без прохождения таможенного контроля, фуру с овцами было отправлено обратно в Украину, и в порт «Черноморск» она прибыла 12 октября.

Чиновники тем временем направили запрос в Турцию, откуда прибыла фура. Если подтвердится, что овцы не покидали таможенной зоны, их вернут украинской владелице. По словам женщины, она две недели уговаривала чиновников спасти животных, ей взамен предлагали по-тихому их уничтожить.

Ранее сообщалось, что в Черноморском портовом терминале уже более двух недель стоит закрытая грузовик с 300 овцами. Часть животных уже умерли от жажды, голода и отравления трупными газами. Зоозащитники насчитали около двух десятков овец, оставшихся в живых.

В Украине возвращение животных к владельцу запретили ветеринары, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными. Владелица животных из-за "бюрократической волокиты" не может ни забрать, ни утилизировать животных, как рекомендуют ветеринары.