В Одесской области зоозащитники пытаются спасти овец, замурованных в фуре(видео)

По подсчетам зоозащитников, с 300 животных выжило около двух десятков.

Ночью зоозащитникам удалось попасть на территорию Черноморского портового терминала, в котором уже более двух недель стоит закрытая фура с 300 овцами.

Часть животных уже умерли от жажды, голода и отравления трупными газами. Зоозащитники насчитали около двух десятков овец, которые остались живыми. Их накормили капустой, морковью и яблоками, говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщал УНИАН, грузовик с овцами был отправлен паромом в Турцию 6 октября, но получатель за грузом не явился. Поэтому, без прохождения таможенного контроля, фуру с овцами отправили обратно в Украину, и в порт «Черноморск» он прибыл 12 октября.

В Украине возвращение животных к владельцу запретили ветеринары, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными. Владелица животных из-за "бюрократической волокиты" не может ни забрать, ни утилизировать животных, как советуют ветеринары.