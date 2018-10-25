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Тыквы для маленьких и больших: в Лондонском зоопарке встречают Хэллоуин (фоторепортаж)

15:53, 25 октября 2018
Спасение видов
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В Лондонском зоопарке животные уже встречают Хэллоуин.

Работники зоопарка украсили вольеры тыквами и устроили для животных настоящий пир. Обезьянки, гориллы и жирафы наслаждаются лакомством и украшениями.

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Ранее в США устроили Хэллоуин для собак. Четвероногие гости должны были нарядиться в хэллоуинские костюмы.

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Теги: #зоопарк