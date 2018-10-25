Жители села во Львовской области бьют тревогу из-за угрозы экологической катастрофы

Селяне обратились в экологическую инспекцию с просьбой взять пробу воды, однако это обращение было проигнорировано.

Жители села Поречье, что в Городецком районе Львовской области, бьют тревогу из-за угрожающей экологической ситуации на реке Верещица.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат ВО "Свобода" Ирина Сех.

Читайте такжеВ Киеве в озере на Теремках массово погибла рыба (фото, видео)

"Несколько дней назад люди заметили, что из реки на берег массово вылезают раки, причем все они покрыты темной слизью, от них исходит неприятный запах. Сама река тоже покрыта пленкой, вода мутного серого цвета. Никогда раньше селяне такого не видели", - написала нардеп.

Сех рассказала, что селяне обратились в экологическую инспекцию с просьбой взять пробу воды, однако это обращение было проигнорировано.

"Люди подозревают, что причина в вредной для окружающей среды деятельности отдельных предприятий, которые работают рядом. В экоинспекции пытались доказать, что дело в сероводородных источниках, которые расположены в Любине Великом и в Чуловичах, однако эти источники там испокон веков, а такой ситуации жители не наблюдали", - пишет нардеп.

Сех призвала компетентные органы, которые контролируют сохранение окружающей среды, а также общественные экологические организации не допустить очередное экологическое бедствие на Львовщине.

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае рак убежал из кастрюли в ресторане, откусив при этом собственную клешню.