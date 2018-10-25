В зоопарке Парижа родился крохотный орангутанг (видео)
11:01, 25 октября 2018Спасение видов
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Ухаживать за ним самка будет следующие восемь лет, пока ребенок не перейдет к самостоятельной жизни.
У зоопарку Парижа на світ з'явився крихітний орангутанг
В зоопарке Парижа родился крохотный орангутанг.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Новорожденного малыша прозвали Явой. Он стал первым приматом, родившийся в этом году во Франции. Мать - 30-летняя Теодора - все время проводит с детенышем.
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Ухаживать за ним самка будет следующие восемь лет, пока ребенок не перейдет к самостоятельной жизни.
Ранее в британском зоопарке родился редкий серебристый гиббон.
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