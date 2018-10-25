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В зоопарке Парижа родился крохотный орангутанг (видео)

11:01, 25 октября 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Новорожденного малыша прозвали Явой. Он стал первым приматом, родившийся в этом году во Франции. Мать - 30-летняя Теодора - все время проводит с детенышем.

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Ухаживать за ним самка будет следующие восемь лет, пока ребенок не перейдет к самостоятельной жизни. 

Ранее в британском зоопарке родился редкий серебристый гиббон.

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Теги: #популяция орангутанов