В зоопарке Парижа родился крохотный орангутанг (видео)

Ухаживать за ним самка будет следующие восемь лет, пока ребенок не перейдет к самостоятельной жизни.

В зоопарке Парижа родился крохотный орангутанг. Об этом говорится в сюжете ТСН. Новорожденного малыша прозвали Явой. Он стал первым приматом, родившийся в этом году во Франции. Мать - 30-летняя Теодора - все время проводит с детенышем. Читайте также​В одном из зоопарков ОАЭ появился на свет детеныш окапи (видео) Ухаживать за ним самка будет следующие восемь лет, пока ребенок не перейдет к самостоятельной жизни. Ранее в британском зоопарке родился редкий серебристый гиббон.

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