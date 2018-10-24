В порту «Черноморск» почти две недели простаивает фура с 300 овцами, половина из которых уже погибла

В морском торговом порту «Черноморск» (Одесская область) почти две недели стоит не пропущенная в Украину фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли от голода и отравления трупным ядом.

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Как передает УНИАН, огласку ситуация со скотовозом, прибывшим из Турции 12 октября, получила только сегодня.

В частности, 24 октября в некоторые СМИ поступила информация от сотрудников порта, которые сообщили, что на 5-м причале порта находится фура, которая «застряла из-за бюрократических проволочек».

Живой груз принадлежит предприятию «Украниксар» (Днепропетровская область), специализирующемуся на разведении овец и коз.

«Из-за каких-то формальностей овец в Украину не пустили. Животные гниют живьем, вокруг – смрад, мухи, черви… В любой момент может быть эпидемия», - сообщили сотрудники порта.

Как сообщила УНИАН директор «Украниксар» Елена Севинч, в Турцию фура была отправлена паромом 6 октября, но получатель за грузом не явился. Поэтому, без прохождения таможенного контроля, фура с овцами была отправлена обратно в Украину, и в порт «Черноморск» прибыла 12 октября.

«Здесь ветеринары запретили въезд в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными. Сказали, мол, только на утилизацию, однако даже для этого никаких документов не предоставляют», - рассказала директор предприятия, подчеркнув, что из-за этого запрета не может вернуть овец на свою ферму.

По ее словам, она обращалась в различные ведомства, в том числе в Госпотребслужбу в Киеве, где ей изначально заявили, чтобы она вернула овец в Турцию или «утилизировала здоровых животных».

В настоящее время директор просит разрешение на утилизацию, но в указанной службе ей ответили, что запрос будет рассмотрен в порядке очереди.

Как утверждает Севинч, в Госпотребслужбу ее не пропустили через проходную, аргументируя тем, что руководство занято и посетителям следует заблаговременно записываться на прием.

«Прием начальника – раз в месяц… Тем временем 3-ярусный скотовоз с тремя сотнями овец романовской породы стоит в порту. Больше половины животных уже погибли от голода, жажды, трупного яда – живые, вдохнув трупные пары разлагающихся туш, падают и погибают…», - рассказала Севинч, добавив, что пытается поить и кормить животных, но дотянуться до всех невозможно.

Все 300 овец – молодые особи, многие из которых при отправке в Турцию были беременны, но сейчас в порту они «потеряли плоды».

Директор также подчеркнула, что живет в кабине скотовоза, так как ей негде больше находиться.

Кроме того, как утверждает руководитель, руководство «Черноморска» проблему игнорирует. Ей отказывают в выписке пропуска, из-за чего женщина не покидает территорию порта, так как обратно не сможет вернуться.