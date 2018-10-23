Филин-беглец из-под Киева получил новый дом в Галицком нацпарке (видео)

Владельца ручного хищника, залетевшего на частный двор на Киевщине, найти так и не удалось.

Пугачу, которого несколько недель назад поймали на частном подворье в Киевской области, нашли новый дом.

Как говорится в сюжете ТСН, несколько недель назад редкая хищная птица залетела на частное подворье на Киевщине, убила курицу, но не успела забрать добычу с собой. Она и стала для птицы приманкой. Почти сутки филина караулили в засаде.

Читайте такжеДля херсонских медведей строят новый вольер в Галицком природном парке (видео)

Дорогую находку селяне передали в приют для животных в Буче. Ведь филин ручной, а на лапе у него кольцо с номером. Владалец редкой птицы за две недели так и не появился. Тем временем разные люди предлагали деньги за хищника, но птицу решили передать в заповедник.

Филина согласились приютить на Прикарпатье - в Галицком национальном парке, где уже 10 лет работает центр реабилитации диких животных. Там к приезду нового жильца даже обустроили специальный вольер. Он проживет в нем около месяца на карантине, а потом его переведут к большой вольер с другими птицами. Ждет его и разнообразный рацион - кроме мышей еще и четыре вида мяса.

Местные сотрудники считают, что филин - мальчик, потому что маловат по размерам, и объясняют, что выпускать в лес его опасно. Здесь надеются найти для него пару, получить потомство и уже их подготовить к жизни на свободе.

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудники Галицкого центра реабилитации диких животных выпустили в дикую природу черных аистов, рожденных в киевском зоопарке.