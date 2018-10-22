В Украине создали бесплатное Аndroid-приложение для изучения птиц
15:16, 22 октября 2018Спасение видов
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Пользоваться приложением можно в режиме офлайн.
Иллюстрация / REUTERS
В Украине создали бесплатное Аndroid-приложение “Птицы Украины”.
Об этом на своей Facebook-странице сообщает Министертво образования и науки Украины.
В приложении рассказывается о 428 зарегистрированных видах птиц Украины с фото, описаниями и звуками.
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Как отметили в министерстве, каталог-справочник будет полезен для учителей естествознания, а также учеников, которые интересуются орнитологией (наукой о птицах).
Кроме того, пользоваться приложением можно в режиме офлайн, то есть без подключения к интернету.
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