В Украине создали бесплатное Аndroid-приложение для изучения птиц

Пользоваться приложением можно в режиме офлайн.

В Украине создали бесплатное Аndroid-приложение “Птицы Украины”.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Министертво образования и науки Украины.

В приложении рассказывается о 428 зарегистрированных видах птиц Украины с фото, описаниями и звуками.

Читайте такжеВ Кременчуге проходит Международный фестиваль голубей (фото, видео)

Как отметили в министерстве, каталог-справочник будет полезен для учителей естествознания, а также учеников, которые интересуются орнитологией (наукой о птицах).

Кроме того, пользоваться приложением можно в режиме офлайн, то есть без подключения к интернету.