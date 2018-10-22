​В одном из зоопарков ОАЭ появился на свет детеныш окапи (видео)

В зоологическом центре эмирата Шарджа появился на свет детеныш окапи.

В зоологическом центре эмирата Шарджа Al Bustan Zoological Centre появился на свет детеныш окапи, представитель исчезающего вида животных, которых иногда называют лесными жирафами.

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Малыш (самец) весом 16 кг получил имя Кито, что переводится с языка суахили как «драгоценный детеныш», передает gulfnews.com. «Его мать Мбура впервые дала потомство, что делает рождение Кито особенным. В будущем его будут скрещивать с другими самками, что поможет сохранить этот редкий вид животных», - отметили специалисты центра.

По данным зоологов, в мире осталось от 10 до 35 тыс. особей окапи. По телосложению окапи на первый взгляд больше напоминают лошадиных, нежели жирафа, к тому же у них на конечностях имеются полоски, как у зебры. Единственным государством, на территории которого встречаются окапи, является Демократическая республика Конго. Окапи населяют густые тропические леса на севере и востоке страны, например в заповедниках Салонга, Маико и Вирунга.

История открытия окапи – одна из наиболее громких зоологических сенсаций XX века. Она принадлежит англичанину Джонстону, который работал губернатором Уганды. Бельгийцы подарили ему два куска шкуры неизвестного тогда окапи. Королевское зоологическое общество в Лондоне тщательно изучили образцы и пришли к выводу, что данные шкуры не принадлежат ни одному виду зебр. В 1900 году в научных изданиях появилось первое описание окапи, в котором животное было названо «лошадью Джонстона».