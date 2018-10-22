В Киеве хотят создать зоополицию

Сейчас планируют сформировать три экипажа.

Журналистка Ярослава Коба и зоозащитник Ельшан Мехтиев объявили о создании зоополиции в Киеве.

Об этом сообщили в Facebook.

Инициаторы также объявили набор юристов, репортеров, врачей, администраторов и волонтеров для формирования экипажей зоополіції. Проект должен бороться с живодерами и защищать животных от жестокого обращения.

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Сейчас планируют сформировать три экипажа.

Зоополиция – это частная инициатива. Активисты уже работают в формате медицинской помощи для бездомных животных. Деятельность подобного проекта регламентирует 207 статья Уголовного кодекса Украины, заявляет Мехтиев.

«Внизу опубликовал основание для зоополиции в Киеве... это статья 207 УК позволяет привести мерзавца в полицию. В присутствии в машине юриста, спортсмена и репортера? Это не трудно», – говорится в сообщении.