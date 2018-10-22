В Киеве хотят создать зоополицию
Журналистка Ярослава Коба и зоозащитник Ельшан Мехтиев объявили о создании зоополиции в Киеве.
Об этом сообщили в Facebook.
Инициаторы также объявили набор юристов, репортеров, врачей, администраторов и волонтеров для формирования экипажей зоополіції. Проект должен бороться с живодерами и защищать животных от жестокого обращения.
Читайте такжеВ Украине прошла масштабная акция за права животных (фото, видео)
Сейчас планируют сформировать три экипажа.
Зоополиция – это частная инициатива. Активисты уже работают в формате медицинской помощи для бездомных животных. Деятельность подобного проекта регламентирует 207 статья Уголовного кодекса Украины, заявляет Мехтиев.
«Внизу опубликовал основание для зоополиции в Киеве... это статья 207 УК позволяет привести мерзавца в полицию. В присутствии в машине юриста, спортсмена и репортера? Это не трудно», – говорится в сообщении.