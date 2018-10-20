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Премьер Венгрии "усыновил" носорога и просит выбрать ему имя (видео)

15:27, 20 октября 2018
Спасение видов
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом глава венгерского правительства рассказал в видео, которое разместил на своей странице в Facebook, пишет Европейская правда.

"Я получил специальное прошение от зверинца в Ньиредьгазе принять носорога. Я сделал это, но этот процесс происходит параллельно с обязанностями "крестного отца", поэтому теперь мы должны дать ему имя", - рассказал Орбан.

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"Я выбрал несколько вариантов, близких мне. Пришло время сделать выбор. Для этого раза нам не требуется большинство в две третьих голосов", - пошутил Орбан.

Среди вариантов имени молодого носорога, который родился в зверинце осенью, Чико, Антионе, Бернардо, Желание, Ножки и Фюлиг Джимми (герой известных венгерских книг).

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Теги: #носорог#Венгрия#Виктор Орбан