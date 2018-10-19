Ученые обеспокоились из-за массового вымирания насекомых по всему миру

Количество членистоногих насекомых в Национальном лесу Эль-Юнке (Пуэрто-Рико) снизилось в 10-60 раз по сравнению с данными 1976 года.

Количество членистоногих в Пуэрто-Рико сократилось в 60 раз по сравнению с 1970-ми годами, выяснили исследователи из Политехнического института Ренсселера в Нью-Йорке.

Вкупе с другими работами на эту тему вымирание насекомых вызывает у ученых серьезное беспокойство. Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Количество членистоногих насекомых в Национальном лесу Эль-Юнке снизилось в 10-60 раз по сравнению с данными 1976 года. Уменьшилось и количество животных, для которых насекомые служат пищей. Популяции ящериц сократились на 30%, лягушек — на 50%, некоторых видов птиц — на 90%. Ученые связывают вымирание насекомых в Пуэрто-Рико с тем, что температура в тропических лесах возросла на 2,2°С — насекомые неспособны регулировать температуру тела и такие изменения могли оказаться для них губительны.

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Прочие работы показывают, что в Германии за последние несколько десятилетий на 76% уменьшилось количество летающих насекомых, а во всем мире за последние 35 лет стало на 45% меньше беспозвоночных.

«Исследование должно заставить нас обратить внимание — это явление может быть куда глобальнее и затрагивать намного больше экосистем, — делится Дэвид Вагнер, специалист по сохранению беспозвоночных из Коннектикутского университета. — Эта одна из самых тревожных статей, что я читал».