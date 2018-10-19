Чрезвычайные звери: закарпатские спасатели призывают взять домой животное (фото, видео)

Закарпатские чрезвычайники приняли эстафету добра от коллег из Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и отсняли невероятную фотосессию с четвероногими друзьями.

Спасатели Закарпатья, совместно с приютом для животных "Барбос" начали акцию добра и милосердия: «Чрезвычайные животные от спасателей».

Об этом говорится на странице закарпатских спасателей в Фейсбук.

Каждую неделю МЧС-ники будут публиковать истории о пушистых питомцах «Барбоса» и просить неравнодушных приютить в своем доме пушистого друга.

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"Если вы хотите, чтобы вас ждали дома, радовались и целовали не за что-то, а лишь за то, что вы просто есть, — тогда вам надо взять домой животное. Большие и маленькие, взрослые и совсем юные, эти собаки и коты мечтают об одном - своей постоянной и верной семье! Все они стерилизованы, привиты и здоровы. Возможно, они и не имеют родителей-чемпионов и собственных выставочных медалей, однако их искреннему сердцу и преданности могут позавидовать и породистые собаки и кошки! Подарите счастье им и себе, приютите животное с «Барбоса»", — призывают в соцсети чрезвычайники.

Всех, кто хочет помочь приюту или взять животное, просят обращаться по телефонам 066-488-04-80 Ирина, или 095-501-85-05 Наталья.