В Украине застрелили волка-путешественника, который странствовал по Европе

Волк погиб в середине сентября.

В середине сентября в Украине погиб знаменитый волк Михась. Его умышленно застрелили лесники.

Михась прославился благодаря тому, что ранее белорусскими специалистами были надеты GPS-ошейники на пятерых хищников для отслеживания их жизни и передвижений. Волк Михась был одним из этих пятерых, но совсем непохожим на своих собратьев. Он много путешествовал, был не агрессивным и питался в основном лесными ягодами. Специалисты из природоохранных вопросов рассказывают, что сначала он путешествовал по стране, затем перебрался и некоторое время жил в Польше, после чего эмигрировал в Украину.

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Белорусские эксперты даже приезжали в нашу страну, чтобы посетить Михася и посмотреть, как он устроился. На тот момент волк прибился к стае, нашел себе волчицу и у них родились четверо волчат. Специалисты отмечают, что Михась даже прибавил в весе с 39 килограммов, меньше чем за год набрал до 50. Ранее волк со своей семьей жил в поле подсолнухов, но когда подсолнухи убрали, ему пришлось искать другое место для жизни, и они перебрались в небольшой лес недалеко от своего поля. Однако местным лесникам не понравилось, что в их владениях появились новые жители и застрелили Михася и одного из его сыновей. Волчица и трое волчат остались живы.

Специалисты отмечают, что Михась был особенным волком, он не был агрессивным, и у него была своя диета – фрукты, ягоды и мыши – это его ежедневный рацион. Животных, тем более крупных животных, он практически не употреблял. Наперекор этому лесники испугались конкурента, мол, "поест всех косуль и нам не останется", и решили застрелить его.

Между тем ученые утверждают, что волчья стая никак не повлияла бы на сокращение популяции копытных на этих территориях.