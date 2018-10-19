В США спасли пони, застрявшего в дренажном канале (видео)
11:49, 19 октября 2018Спасение видов
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Животному вкололи успокоительное, разрезали арматуру и вытащили пони из ловушки.
В США спасли пони, что застрял в дренажном канале
Сногсшибательное спасение парнокопытного. В американском Хьюстоне спасли от гибели пони.
Как говорится в сюжете ТСН, животное, которое застряло в дренажном канале, случайно услышал офицер полиции, который обследовал улицы. Как пони оказалась в ловушке - неизвестно. На помощь прибыли чрезвычайники.
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Чтобы животное не сопротивлялось, ему ввели дозу снотворного, а спасатели принялись сверлить бетонную арматуру. После пережитого инцидента пони оправилась на удивление быстро. Пострадавшую отпаивали водой и уже потом она поднялась на ноги и даже начала пастись на траве.
Сейчас пони находится под контролем служащих.
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