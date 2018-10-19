В США спасли пони, застрявшего в дренажном канале (видео)

Животному вкололи успокоительное, разрезали арматуру и вытащили пони из ловушки.

Сногсшибательное спасение парнокопытного. В американском Хьюстоне спасли от гибели пони.

Как говорится в сюжете ТСН, животное, которое застряло в дренажном канале, случайно услышал офицер полиции, который обследовал улицы. Как пони оказалась в ловушке - неизвестно. На помощь прибыли чрезвычайники.

Читайте такжеОдесский зоопарк готов подарить пострадавшему от наводнения Тбилисскому зоопарку 17 животных

Чтобы животное не сопротивлялось, ему ввели дозу снотворного, а спасатели принялись сверлить бетонную арматуру. После пережитого инцидента пони оправилась на удивление быстро. Пострадавшую отпаивали водой и уже потом она поднялась на ноги и даже начала пастись на траве.

Сейчас пони находится под контролем служащих.