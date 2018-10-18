Военные учения в Британии связали с гибелью более 80 китов

Британское правительство инициировало расследование после выброса китов на берег.

Ученые начали расследование после второй волны гибели китов у берегов Шотландии, которую связывают с проведением военных учений.

С начала августа более 50 особей, в большинстве случаев вида клюворылых, выбросило на берег Оркнейских островов в Шотландии, еще часть млекопитающих нашли у берегов западного побережья Ирландии и Северной Ирландии, говорится в материале The Times.

Таким образом, в Британии зафиксировали гибель более 80 китов вида клюворылых и бутылконосов.

Оба вида используют звуки для ориентации в пространстве, именно поэтому шум от подводной активности может привести к их дезориентации и быстрому всплытию на поверхность, вызывая тем самым смертельную кессонную болезнь.

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Как рассказали в благотворительной организации по сохранению дельфинов и китов, звуковые импульсы, посылаемые на морское дно, для поиска месторождений нефти и газа, шум от военных учений и подводных лодок все больше наполняют океан шумом. В организации отметили, что громкие звуки угрожают популяции китов и дельфинов, вытесняя из районов, важных для их выживания.

Именно поэтому британское правительство инициировало расследование после выброса китов на берег. В материале отмечается, что еще в 2011 году подрыв четырех бомб глубоко под водой, проведенный военно-морским флотом Великобритании, привел к гибели 19 черных дельфинов.

Газета напоминает, что в мае британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил об увеличении активности российских подлодок в Атлантике. В свою очередь в минобороне Британии сделали заявление, в котором указали, что британцы избегают мест скопления китов и дельфинов при выполнении различных операций.