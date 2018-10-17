цей матеріал доступний українською

Австралийский зоопарк показал малышей редких львиных тамаринов (видео)

19:23, 17 октября 2018
Спасение видов
381 0

Австралийский зоопарк представил миру крошечных львиных тамаринов. 70-граммовые двойняшки родились у пары приматов – матери Яры и самца Аурелио.

Читайте такжеВ британском зоопарке родился редкий серебристый гиббон (видео)

Все время оба малыша сидят на спине у отца, говорится в сюжете ТСН. Таким образом они исследуют мир и передвигаются по вольеру. Иногда в воспитании потомства помогают и родственники семейства.

Малыши имеют хороший аппетит и с удовольствием едят каши и овощи.

Пока обезьянки учатся контактировать со своими родственниками, изучая похожие на птичий щебет звуки.

Золотые львиные тамарины - один из самых редких видов животных в мире, который находится на грани окончательного исчезновения. В природе осталось всего около тысячи особей.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке США показали дикобраза, который появился на свет во время урагана "Майкл".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #зоопарк#Австралия#обезьяны