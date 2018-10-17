цей матеріал доступний українською

Дитя бури: в зоопарке США дикобраз появился на свет во время урагана "Майкл"

10:16, 17 октября 2018
Спасение видов
206 0

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ британском зоопарке родился редкий серебристый гиббон (видео)

О том, что малыш родился, зоологи узнали только после шторма, когда проверяли дикобразов, живущих в зверинце. Ветеринары сравнивают рождения маленького дикобраза с лучиком солнца во время бури.

Ведь "Майкл" имел для американцев ужасные последствия: убил 19 человек и разрушил много зданий, в том числе и зоопарков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#зоопарк#ураган