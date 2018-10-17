Дитя бури: в зоопарке США дикобраз появился на свет во время урагана "Майкл"

О том, что малыш родился, зоологи узнали только после шторма, когда проверяли дикобразов, живущих в зверинце.

В зоопарке США показали дикобраза, который появился на свет во время урагана "Майкл".

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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О том, что малыш родился, зоологи узнали только после шторма, когда проверяли дикобразов, живущих в зверинце. Ветеринары сравнивают рождения маленького дикобраза с лучиком солнца во время бури.

Ведь "Майкл" имел для американцев ужасные последствия: убил 19 человек и разрушил много зданий, в том числе и зоопарков.