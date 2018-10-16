В британском зоопарке родился редкий серебристый гиббон (видео)

Крохотный малыш родился у пары приматов.

В британском зоопарке родился редкий серебристый гиббон.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Крохотный малыш родился у пары приматов. Надзиратели счастливы: мать никак не налюбуется малышом и все время держит его на руках.

Пол ребеночка определять рано, поэтому имя ему дадут позже.