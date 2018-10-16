Жители Ични разыскивают своих домашних любимцев, сбежавших из-за взрывов (видео)

Люди, пока не ударили морозы, сами ремонтируют свои дома и разыскивают животных.

На военном складе возле Ични на Черниговщине взрывов боеприпасов уже не слышно. Почти все местные вернулись в свои дома.

Но вблизи воинской части - до сих пор чрезвычайное положение: заблокирована железная дорога, закрыто воздушное пространство и десятки блокпостов. Пожарные поливают территорию арсенала, воду сбрасывают и самолеты.

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Люди, пока не ударили морозы, сами ремонтируют свои дома и разыскивают животных. Сотни домашних любимцев во время канонады испугались взрывов и убежали.

В соцсетях даже создали специальное сообщество, в котором уже разместили десятки объявлений о пропавших животных.