В эмиратском зоопарке можно пообедать в компании леопарда (фото)

Мероприятие длится полтора часа и его могут посетить сразу шесть гостей.

В Emirates Park Zoo and Resort в Абу-Даби появилась новая достопримечательность, благодаря которой посетители могут поближе познакомиться с уникальными животными, находящимися под угрозой исчезновения - с леопардами.

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Гостей зоопарка приглашают на обед рядом с пещерой леопарда. Они могут выбрать блюда из меню ресторана изысканной кухни The Hide, а за одним столом с ними окажется дальневосточный леопард, передает gulfnews.com. Посетителей и животное разделяет только стекло.

Обед с леопардом стоит 170 дирхамов ($46) для детей от 4 до 12 лет и 260 дирхамов ($70) для взрослых. Мероприятие длится полтора часа и его могут посетить сразу шесть гостей. Посетители также могут наблюдать за мангустами и сурикатами.