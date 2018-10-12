Николаевский зоопарк начал распродажу маленьких удавов (видео)

26 удавов родились еще в июле.

Николаевский зоопарк предлагает людям купить детенышей змеи.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

26 маленьких удавов родились еще в июле. В зоопарке сразу задумались: чем их кормить. Ведь аппетит у них немалый.

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Только сейчас, на третьем месяце жизни, длина удавов - более полуметра. А вырастают они до 5 метров.

Объявление о продаже вызвало бурную реакцию в соцсетях.