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Николаевский зоопарк начал распродажу маленьких удавов (видео)

03:04, 12 октября 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

26 маленьких удавов родились еще в июле. В зоопарке сразу задумались: чем их кормить. Ведь аппетит у них немалый.

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Только сейчас, на третьем месяце жизни, длина удавов - более полуметра. А вырастают они до 5 метров.

Объявление о продаже вызвало бурную реакцию в соцсетях.

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Теги: #зоопарк#Николаев