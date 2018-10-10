В Хмельницком коммунальщиков обвиняют в массовом отравлении бездомных собак (видео)

Видео страданий животных, которые потом гибнут в кабинете ветеринара, в сеть выложили зоозащитники.

В Хмельницком вспыхнул скандал из-за отравления бездомных собак.

Как говорится в сюжете ТСН, камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как коммунальщики, которые должны отлавливать и доставлять собак на стерилизацию, подкармливают их колбасой. По утверждению активистов, скормленная колбаса якобы бы содержала отраву.

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Видео страданий животных, которые потом умирают в кабинете ветеринара, в сеть выложили зоозащитники.

Отмечается, что активисты никак не могли поймать догхантеров, которые травят собак. Но тут уличные камеры в одном из спальных микрорайонов города засняли мужчин странного поведения - они крутятся возле собак и украдкой подбрасывают им колбасу.

Две собаки, которые съели пищу из рук подозрительных мужчин, через некоторое время уже страдали от конвульсий. Местные жители вызвали полицейских и доставили животных в ветлечебницу. Там один пес умер, второго успели спасти.

Отмечается, что животных отравили противотуберкулезными препаратами. С такими же симптомами в эту же больницу за 5 лет привозили минимум две сотни собак. Треть из них спасти не удалось.

По словам врача, именно из этого микрорайона должны были доставить бездомных собак на стерилизацию. Ветеринар уверен: таким образом коммунальщики облегчают себе работу.

Как утверждает зоозащитница Елена Голубничая, к отравлению причастен директор приюта для животных.

Руководитель коммунального предприятия по отлову животных не смог сказать, действительно ли коммунальщики травили животных. Однако подтвердил, что на видео действительно его сотрудники, а именно руководитель бригады отлова и его подчиненный. Впрочем, они уже уволились по собственному желанию.

В полиции открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Правоохранители ждут результатов экспертизы.

Ранее в Одессе прошел Марш спасенных собак, призванный привлечь внимание к бездомным животным. У большинства из участников шествия – позади тяжелые испытания. Нынешние хозяева взяли собак из приютов, подобрали на улице, спасли после голода, побоев, болезней или же попыток отравления.