У берегов Австралии спасатели освободили детеныша кита, угодившего в сетку для акул (видео)
11:46, 09 октября 2018Спасение видов
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Спасателей вызвал отдыхающий, с берега заметивший маму-кита, которая беспомощно плавала вокруг детеныша.
Близ Квинсленда спасатели вызволили детеныша кита, которое попало в сетку для акул
Вблизи австралийского Квинсленда в сетку для акул попал детеныш кита.
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Как говорится в сюжете ТСН, малыш опасности не заметил и запутался в неводе. Мама маленького кита ничем не могла помочь, поэтому просто плавала рядом.
Морскую беду заметил отдыхающий на побережье и вызвал спасателей. Те два часа распутывали малыша, и все же высвободили его.
После этого китовая семья воссоединилась и быстро уплыла в океан подальше от берега.
Как сообщал УНИАН, ранее в США спасли собаку, которая больше недели прожила в затопленном после урагана Флоренс доме.
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