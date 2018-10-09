У берегов Австралии спасатели освободили детеныша кита, угодившего в сетку для акул (видео)

Спасателей вызвал отдыхающий, с берега заметивший маму-кита, которая беспомощно плавала вокруг детеныша.

Вблизи австралийского Квинсленда в сетку для акул попал детеныш кита.

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Как говорится в сюжете ТСН, малыш опасности не заметил и запутался в неводе. Мама маленького кита ничем не могла помочь, поэтому просто плавала рядом.

Морскую беду заметил отдыхающий на побережье и вызвал спасателей. Те два часа распутывали малыша, и все же высвободили его.

После этого китовая семья воссоединилась и быстро уплыла в океан подальше от берега.

Как сообщал УНИАН, ранее в США спасли собаку, которая больше недели прожила в затопленном после урагана Флоренс доме.