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У берегов Австралии спасатели освободили детеныша кита, угодившего в сетку для акул (видео)

11:46, 09 октября 2018
Спасение видов
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Как говорится в сюжете ТСН, малыш опасности не заметил и запутался в неводе. Мама маленького кита ничем не могла помочь, поэтому просто плавала рядом.

Морскую беду заметил отдыхающий на побережье и вызвал спасателей. Те два часа распутывали малыша, и все же высвободили его.

После этого китовая семья воссоединилась и быстро уплыла в океан подальше от берега.

Как сообщал УНИАН, ранее в США спасли собаку, которая больше недели прожила в затопленном после урагана Флоренс доме.

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Теги: #киты#спасение животных