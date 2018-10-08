В китайском зоопарке показали двухмесячных панд, которые учатся ходить (видео)
13:43, 08 октября 2018Спасение видов
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Один из малышей более подвижный, а другому шаги даются труднее.
Родились панденята в июле / скриншот видео ТСН
В китайском зоопарке показали двухмесячных панд.
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Как говорится в сюжете ТСН, детеныши сделали первые неуверенные шаги, за которыми следит более миллиарда человек. Двухмесячные панды уже набираются сил и учатся ходить, хотя сейчас это скорее похоже на ползание.
Родились панденята в июле с разницей в почти в две недели. По сей день, рассказывают сотрудники зверинца, спали по 23 часа в сутки. И теперь изрядно окрепли и готовы вести более активную жизнь.
Один из малышей более подвижный, а другому шаги даются труднее. Зоологи говорят, что оба здоровы и вскоре уже смогут даже бегать.
В китайском зоопарке показали двухмесячных панд
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