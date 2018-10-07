цей матеріал доступний українською

В Черкассах из горящего зоопарка спасали птиц и обезьян (фото, видео)

15:30, 07 октября 2018
Спасение видов
379 0
В черкасском зоопарке произошел пожар / фото ck.dsns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Черкасской области.

Читайте такжеВ Черкасской области строят пентхаусы для уток (видео)

Спасатели отмечают, что возгорание возникло в павильоне мелких птиц и обезьян.

"7 октября в 9:18 в "Черкасском городском зоопарке” на улице Смелянская возник пожар", – говорится в сообщении ведомства.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил крышу павильона. Из-за плотного расположения сооружений огонь угрожал также вольеру с леопардами, что расположен рядом.

По словам смотрителей зоопарка, удалось спасти несколько десятков ценных птиц. Однако тех, которые находились непосредственно близко к огню, выпустили из вольеров, чтобы спасти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Черкассы#пожар в зоопарке