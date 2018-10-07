В Черкассах из горящего зоопарка спасали птиц и обезьян (фото, видео)
15:30, 07 октября 2018Спасение видов
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Пожар тушили почти час. Подтверждена гибель одной птицы, еще примерно 20 удалось спасти.
В черкасском зоопарке произошел пожар / фото ck.dsns.gov.ua
В черкасском зоопарке вспыхнул пожар. Спасатели почти час тушили огонь, спасая из задымленных вольеров птиц и обезьян.
Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Черкасской области.
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Спасатели отмечают, что возгорание возникло в павильоне мелких птиц и обезьян.
"7 октября в 9:18 в "Черкасском городском зоопарке” на улице Смелянская возник пожар", – говорится в сообщении ведомства.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил крышу павильона. Из-за плотного расположения сооружений огонь угрожал также вольеру с леопардами, что расположен рядом.
По словам смотрителей зоопарка, удалось спасти несколько десятков ценных птиц. Однако тех, которые находились непосредственно близко к огню, выпустили из вольеров, чтобы спасти.
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