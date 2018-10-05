Пчелиный гроб под Кабмином: люди вышли на митинг из-за массовой гибели насекомых (видео)

Люди протестовали против массового использования пестицидов, которое приводит к гибели пчел.

Пчелиный гроб в правительственном квартале. На митинг к Кабинету министров люди вышли из-за массовой гибели пчел.

Как говорится в сюжете ТСН, в этом году, главным образом, из-за использования фермерами некачественных пестицидов, умерло более 45 тысяч пчелиных семей.

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Пасечники требуют на законодательном уровне возложить ответственность на фермеров за использование некачественных химикатов.

Пчелиный гроб пасечники пронесли по улице Грушевского - от дома правительства до здания Верховной рады. Если закон не примут, они снова грозятся выйти на улицу уже весной.