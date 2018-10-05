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В США спасли собаку, которая больше недели прожила в затопленном по потолок доме (видео)

14:49, 05 октября 2018
Спасение видов
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Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Когда ударил ураган Флоренс, хозяйку эвакуировали, а мальтийскую болонку по кличке Соше она забрать не успел. Женщина обратилась за помощью, но вода поднялась настолько высоко, что номер дома разглядеть было невозможно.

Когда наводнение начало спадать - зоозащитники таки нашли дом и Соше в нем.

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Теги: #собака#ураган#ураган в США