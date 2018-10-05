В США спасли собаку, которая больше недели прожила в затопленном по потолок доме (видео)
14:49, 05 октября 2018Спасение видов
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Когда начался ураган, хозяйку эвакуировали, а мальтийскую болонку по кличке Соше она забрать не успел.
В США спасли собаку, которая больше недели прожила в затопленном по потолок доме
Больше недели на плавучем диване. Выжить в затопленном почти до самого потолка доме удалось маленькой собачке в Северной Каролине.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
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Когда ударил ураган Флоренс, хозяйку эвакуировали, а мальтийскую болонку по кличке Соше она забрать не успел. Женщина обратилась за помощью, но вода поднялась настолько высоко, что номер дома разглядеть было невозможно.
Когда наводнение начало спадать - зоозащитники таки нашли дом и Соше в нем.
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