В США спасли собаку, которая больше недели прожила в затопленном по потолок доме (видео)

Когда начался ураган, хозяйку эвакуировали, а мальтийскую болонку по кличке Соше она забрать не успел.

Больше недели на плавучем диване. Выжить в затопленном почти до самого потолка доме удалось маленькой собачке в Северной Каролине.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Сан-Франциско устроили соревнование по серфингу для собак (видео)

Когда ударил ураган Флоренс, хозяйку эвакуировали, а мальтийскую болонку по кличке Соше она забрать не успел. Женщина обратилась за помощью, но вода поднялась настолько высоко, что номер дома разглядеть было невозможно.

Когда наводнение начало спадать - зоозащитники таки нашли дом и Соше в нем.