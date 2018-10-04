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4 октября отмечается Всемирный день животных: неутешительная статистика вымирания видов (видео)

17:32, 04 октября 2018
Спасение видов
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Ежедневно исчезают более 70 видов фауны и флоры. Каждая восьмая птица – на грани исчезновения. За последние 40 лет рыб стало на 76% меньше. За последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократилось более чем на треть.

Амурский тигр, шимпанзе, орангутан, африканский слон, гепард, дельфин, иберийская рысь, акула, коала, зебра, павлин, жираф, морской лев - однажды эти и другие представить фауны исчезнут с лица Земли навсегда.

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За последние десятилетия люди стали потреблять столько ресурсов, что планета не в состоянии их возобновить. Чтобы восстановить баланс, нарушенный человеком только за 1 год, нужно полторы планеты Земля.

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