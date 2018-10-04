Джамала с домашним любимцем поздравила украинцев со Всемирным днем животных (фото)

На снимке Джамала с короткой стрижкой, в стильном твидовом пальто позирует вместе со своим домашним любимчиком - померанский шпиц Баду.

Джамала, которая активно поддерживает различные движения защиты прав животных в Украине, не обошла стороной и 4 октября — Всемирный день защиты животных. Читайте такжеДжамала поделилась душевным фото с первенцем Так, на своей instagram-страничке Джамала опубликовала архивное фото, сделанное в рамках fashion-фотосессии 2014 года. На снимке Джамала с короткой стрижкой, в стильном твидовом пальто позирует вместе со своим домашним любимчиком - померанский шпиц Баду. "Всемирный день животных!", - написала звезда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter