Джамала с домашним любимцем поздравила украинцев со Всемирным днем животных (фото)
13:41, 04 октября 2018Спасение видов
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На снимке Джамала с короткой стрижкой, в стильном твидовом пальто позирует вместе со своим домашним любимчиком - померанский шпиц Баду.
Подписчики Джамалы отметили, что Баду — уже "звезда" / Instagram
Джамала, которая активно поддерживает различные движения защиты прав животных в Украине, не обошла стороной и 4 октября — Всемирный день защиты животных.
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Так, на своей instagram-страничке Джамала опубликовала архивное фото, сделанное в рамках fashion-фотосессии 2014 года. На снимке Джамала с короткой стрижкой, в стильном твидовом пальто позирует вместе со своим домашним любимчиком - померанский шпиц Баду.
"Всемирный день животных!", - написала звезда.
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