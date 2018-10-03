В Украине убийство краснокнижного лося будет караться 130 тысячами штрафа

В Украине охота на это животное запрещена.

Кабмин установил штраф в размере 130 тыс. грн за уничтожение или нанесение повреждений европейскому лосю, которого занесли в Красную Книгу Украины.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Такой размер штрафа установлен за уничтожение или нанесение повреждений одной особи вида, передает, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

«В прошлом году этот вид животных, после длительных противостояний с охотничьим лобби, удалось занести в Красную Книгу. Тогда же встал вопрос о размере наказания для браконьеров, которые попытаются охотиться на этих благородных животных. К сожалению, в Украине до сих пор с этим есть проблемы. По поводу лося европейского, то 130 тыс. грн за незаконную добычу или нанесение вреда этому животному может привести в чувство тех, кто считает, что им все позволено и продолжает убивать животных, несмотря даже на их краснокнижный статус», - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерак.

Он также сообщил, что продолжается учет популяции лося европейского, который позволит установить реальное количество животных этого вида на территории Украины.

Также постановлением правительства предусмотрено 130 тыс. грн компенсации за незаконную охоту на зубра, а за запрещенную охоту на дикого коня придется заплатить 70 тыс. грн.

Кроме того, сейчас в парламенте находится законопроект, который предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях по повышению размеров штрафов за нарушение экологического законодательства.

Как сообщал УНИАН, приказ Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося европейского в Красную книгу Украины вступил в силу в январе. Охота на это животное запрещена.

Справка УНИАН. Гон у лося происходит в сентябре-октябре и сопровождается характерным глухим ревом самцов (“стоном”). Во время гона самцы и самки возбуждены и агрессивны. Беременность в лосици длится 225-240 дней, отел растянут с апреля по июнь. В помете обычно один лосенок; старые самки могут рожать двойни. Половозрелыми лоси становятся в 2 года. После 12 лет лось начинает стареть; в природе лосей старше 10 лет не более 3%. В неволе доживают до 20-22 лет.