В США трое медвежат застряли в мусорном контейнере (видео)
10:47, 03 октября 2018Спасение видов
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Медвежата ночью совершали рейд по помойкам, но случайно застряли в одном из баков.
В Неваде трое медвежат застряли в мусорном контейнере.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Медвежата ночью совершали рейд по помойкам, но случайно застряли в одном из баков. Малые хищники перевернули контейнер, но вылезти так и не смогли.
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Освобождать неуклюжих медвежат утром бросились пожарные. Когда открыли крышку контейнера, медведи сначала не решались выйти, но потом один за другим пошли в лес, там за деревьями всю ночь их ждала медведица.
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