В США трое медвежат застряли в мусорном контейнере (видео)

Медвежата ночью совершали рейд по помойкам, но случайно застряли в одном из баков.

В Неваде трое медвежат застряли в мусорном контейнере.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Медвежата ночью совершали рейд по помойкам, но случайно застряли в одном из баков. Малые хищники перевернули контейнер, но вылезти так и не смогли.

Читайте такжеВ австралийском зоопарке отметили 68-летие галапагосской черепахи (видео)

Освобождать неуклюжих медвежат утром бросились пожарные. Когда открыли крышку контейнера, медведи сначала не решались выйти, но потом один за другим пошли в лес, там за деревьями всю ночь их ждала медведица.