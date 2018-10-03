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В США трое медвежат застряли в мусорном контейнере (видео)

10:47, 03 октября 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Медвежата ночью совершали рейд по помойкам, но случайно застряли в одном из баков. Малые хищники перевернули контейнер, но вылезти так и не смогли.

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Освобождать неуклюжих медвежат утром бросились пожарные. Когда открыли крышку контейнера, медведи сначала не решались выйти, но потом один за другим пошли в лес, там за деревьями всю ночь их ждала медведица.

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Теги: #США#медведи