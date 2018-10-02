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В австралийском зоопарке отметили 68-летие галапагосской черепахи (видео)

11:21, 02 октября 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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День рождения большой черепахи - работники австралийского зоопарка поздравили любимца праздничным тортом. Галапагосской черепахе по имени Гюго исполнилось 68 лет.

Чтобы животное могло насладиться любимой едой, для нее сделали специальный торт с арбуза, яблок и сладкого картофеля, который еще и украсили цветами.

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Теги: #день рождения#черепаха#зоопарк Австралии