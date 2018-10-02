В австралийском зоопарке отметили 68-летие галапагосской черепахи (видео)
11:21, 02 октября 2018Спасение видов
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Работники австралийского зоопарка поздравили любимца праздничным тортом.
В зоопарке Австралии отметили 68-летие галапагосского небольшого черепахи.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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День рождения большой черепахи - работники австралийского зоопарка поздравили любимца праздничным тортом. Галапагосской черепахе по имени Гюго исполнилось 68 лет.
Чтобы животное могло насладиться любимой едой, для нее сделали специальный торт с арбуза, яблок и сладкого картофеля, который еще и украсили цветами.
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