цей матеріал доступний українською

В Сан-Франциско устроили соревнование по серфингу для собак (видео)

12:17, 01 октября 2018
Спасение видов
66 0

Как говорится в сюжете ТСН, на животных надели спасательные жилеты, поставили хвостатых на доски и отправили ловить волны. Хозяева помогали им.

Читайте такжеСобачий забег: в Берлине выбрали самого быстрого мопса (видео)

Деньги, собранные во время соревнований, передадут благотворительной организации, которая борется против жестокого обращения с животными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #собаки#необычный серфинг