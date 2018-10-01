В Сан-Франциско устроили соревнование по серфингу для собак (видео)

Четвероногие участники должны были удержать равновесие и поймать волну.

В Сан-Франциско устроили соревнование по серфингу для собак. Участие во всемирном конкурсе могли взять собаки любых размеров и пород.

Как говорится в сюжете ТСН, на животных надели спасательные жилеты, поставили хвостатых на доски и отправили ловить волны. Хозяева помогали им.

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Деньги, собранные во время соревнований, передадут благотворительной организации, которая борется против жестокого обращения с животными.