В Херсоне будут обследовать, а не убивать бездомных животных (видео)

Херсонские бездомные коты и собаки спасены - принято решение их не уничтожать.

Ранее их хотели уничтожить как возможных переносчиков свиной чумы. Впрочем, городская комиссия решила животных отловить, обследовать и отпустить после окончания карантина.

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Накануне горожане собрались на большой митинг, требуя не убивать бродячих собак и котов. В течение последнего месяца в Херсоне ветеринары обнаружили очаги африканской чумы в трех фермерских хозяйствах.

Считается, что бездомные животные могут переносить эту болезнь и по инструкции их должны были уничтожить.