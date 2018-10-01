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В Херсоне будут обследовать, а не убивать бездомных животных (видео)

11:29, 01 октября 2018
Спасение видов
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Иллюстрация \ REUTERS

Ранее их хотели уничтожить как возможных переносчиков свиной чумы. Впрочем, городская комиссия решила животных отловить, обследовать и отпустить после окончания карантина.

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Накануне горожане собрались на большой митинг, требуя не убивать бродячих собак и котов. В течение последнего месяца в Херсоне ветеринары обнаружили очаги африканской чумы в трех фермерских хозяйствах.

Считается, что бездомные животные могут переносить эту болезнь и по инструкции их должны были уничтожить.

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Теги: #Херсон#АЧС#собаки