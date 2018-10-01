В Херсоне будут обследовать, а не убивать бездомных животных (видео)
11:29, 01 октября 2018Спасение видов
51 0
Херсонские бездомные коты и собаки спасены - принято решение их не уничтожать.
Иллюстрация \ REUTERS
Ранее их хотели уничтожить как возможных переносчиков свиной чумы. Впрочем, городская комиссия решила животных отловить, обследовать и отпустить после окончания карантина.
Читайте такжеВ Херсоне могут уничтожить всех бездомных собак и кошек (видео)
Накануне горожане собрались на большой митинг, требуя не убивать бродячих собак и котов. В течение последнего месяца в Херсоне ветеринары обнаружили очаги африканской чумы в трех фермерских хозяйствах.
Считается, что бездомные животные могут переносить эту болезнь и по инструкции их должны были уничтожить.
В Херсоне приняли решение не убивать, а обследовать бездомных собак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter