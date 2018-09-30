В Днепре зоозащитники со спасенными четвероногими вышли на марш за права животных (фото)

В ходе акции волонтеры информировали горожан об уголовной ответственности за издевательство над животным. Свидетелей издевательств призывали вмешиваться и обращаться в полицию.

В Днепре зоозащитники устроили марш за права животных. В мероприятии приняли участие сотни днепрян – представители всех зоозащитных общественных объединений города, волонтеры, которые занимаются бездомными животными, люди, которые взяли в дом животных с улицы и из приютов, вместе со своими воспитанниками.

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В руках они держали фотографии животных и плакаты с надписями «Я хочу жить!», «За цирки без животных!», «Животное – личность, а не игрушка»», «Сегодня животное, а завтра – ваш ребенок!».

Скандируя лозунги вроде «Животные – не игрушки», участники акции прошли шествием до днепровского государственного цирка, где устроили импровизированное действо против использования животных для заработка.

В ходе акции волонтеры информировали горожан о введении административной и уголовной ответственности за нанесение вреда животным. Свидетелей издевательства над животными призывали вмешиваться и обращаться в полицию.

«Этот марш для того, чтобы объединить людей вокруг проблемы гуманного отношения к животным. После прошлого всеукраинского марша были внесены изменения в законодательство, но сейчас мы хотим, чтобы этот закон не только был написан, но и исполнялся. Очень много проблем, которые мы хотим, чтобы контролировались не только волонтерами, но и сверху. К примеру, в Днепре нет ни одного коммунального или государственного приюта для животных, всю эту работу осуществляют волонтеры. У нас в городе запрещены передвижные цирки с животными. Но нужно контролировать и помогать нам бороться против жестокого отношения к животным, которых бросают хозяева, которые оказываются на улице, которых сбивают машины», – отметила одна из координаторов акции Крис Бриллинг.

Зоозащитники также напоминали о событиях десятилетней давности, когда трое несовершеннолетних сперва издевались над бездомными животными, выкладывая видео в интернете, а затем с особой жестокостью убили 23 человека.

Они заявляли, что случаи жестокого обращения с животными в Днепре в последнее время участились, однако неравнодушным людям бывает сложно добиться реакции правоохранителей.

«Мы обязательно обращаемся к полиции, когда сталкиваемся с ненадлежащим содержанием животных, жестоким обращением, если животное больно, мучается, находится в ненадлежащем месте, например, магазине. Недавно пытались конфисковать животных из незаконного МАФАа, где их были десятки. Пока добиваемся хотя бы штрафа, административной ответственности. По закону, штрафа добиться несложно, но на самом деле это целая процедура. В этом году в Днепре появилось много садистов, живодеров, у нас была изнасилована подростками собака, а затем выброшена в канаву, случаи издевательства над щенками», – сказал один из организаторов Локи Джей фон Дорн.

Участники также собирали подписи под обращением к президенту Украины с требованием запретить использование животных в цирках и дельфинариях, деятельности пушных ферм, попрошайничество с животными, отказа от использования живых животных для экспериментов, развития реабилитационных центров для животных, создание зоополиции.