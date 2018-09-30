В Украине прошла масштабная акция за права животных (фото, видео)

Участники марша в частности требуют запретить животных в цирках и дельфинариях, закрыть меховые фермы, притравочные станции и контактные зоопарки.

В 20-ти украинских городах на улицы вышли неравнодушные с призывами прекратить жесткое обращение с животными. В Киеве они собрались возле памятника Шевченко, некоторые с собой даже привел домашних любимцев.

В целом в столице на марш вышли более тысячи человек, сообщает 24 канал.

Они требуют перестать издеваться над животными, законодательно запретить меховые фермы и притравочные станции, где убивают бездомных животных.

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А также ввести запрет на эксперименты над животными и тестирования на них различных веществ. Однако лозунг, который звучит на акции чаще, – запретить использовать животных в цирках и дельфинариях.

Кроме того, одно из требований зоозащитников – определить право собственности на животных, чтобы в случае жестокого обращения лишать такого права их хозяев. Также предлагают создать зоополицию, которая будет фиксировать преступления против животных. В частности, будет решать вопрос с догхантерами.

На странице события в Facebook организаторы сослались на слова Магатми Ганди, который определял величие и нравственность народа за тем, как он ведет себя с животными, и сформулировали восемь требований. Накануне в социальных сетях неравнодушные к животным провели флешмоб. Как можно больше пользователей Facebook должны были заполнить ленту снимками животных, от слонов до каракатиц.