В Кременчуге проходит Международный фестиваль голубей (фото, видео)

Этот фестиваль является одним из крупнейших в Украине.

В Кременчуге проходит Международный фестиваль голубей и домашних животных, посвященный годовщине освобождения города от нацистских захватчиков.

Торжественное открытие состоялось на бульваре Пушкина в 9:30, пишет Кременчуг.today.

Посетителей фестиваля ждут: более 100 пород голубей (декорации, почтовые, летные, мясные), куры (лахматые, хохлатые, гиганты, карликовые), кролики (мясные великаны, пуховые, норковые рексы), различные птицы – попугаи, канарейки, фазаны, перепела, павлины, гуси, утки (мандаринки), индюки, совы, соколы, чижи, щеглы, страусы и много других интересных животных.

Судейская комиссия будет оценивать голубей, которые подлежат оценке, а именно здоровых, без дефектов и с родовыми кольцами. Победителей в каждой категории ждут призы и награждения.

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Этот фестиваль является одним из крупнейших в Украине. Ежегодно его посещают тысячи участников и гостей города из разных уголков нашей страны и зарубежья.