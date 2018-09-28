В калифорнийском зоопарке родился маленький слоненок (видео)
12:24, 28 сентября 2018Спасение видов
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Слоненку уже разрешили гулять в вольере вместе с мамой.
В калифорнийском зоопарке родился маленький слоненок
В зоопарке американского штата Калифорния неожиданно родился маленький слоненок.
Как говорится в сюжете ТСН, ветеринары ожидали, что малыш появится на свет в следующем месяце, поэтому были сильно удивлены, когда у слонихи начались схватки.
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Роды завершились благополучно, в зверинце родилась маленькая девочка. Имени она пока не имеет. Слоненку уже разрешили гулять в вольере вместе с мамой.
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