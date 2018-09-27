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В США травмированную черепашку "починили" с помощью конструктора LEGO (видео)

17:15, 27 сентября 2018
Спасение видов
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В США работник зоопарка нашел травмированную черепаху в июле в Парке Друид-Хилл. У черепашки был переломом на подбрюшье, из-за чего она не могла нормально передвигаться.

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Ветеринары зоопарка успешно провели тяжёлую хирургическую операцию, однако черепашке нужна была «кресло-коляска», чтобы её раны могли нормально зажить, пишет tjournal.

Ребята из зоопарка креативно подошли к данной проблеме и создали «кресло-коляску» для черепашки из конструктора LEGO.

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Теги: #зоопарк#черепаха