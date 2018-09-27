Пушистый найденыш: в китайском заповеднике впервые увидели в дикой природе черно-белого панденка (видео)

Люди заметили дупло, в котором лежал и спал маленький панденок.

В китайском заповеднике впервые обнаружили в дикой природе малыша черно-белой панды.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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На малышей зоологи обнаружили, когда осуществляли осмотр парка в провинции Сычуань. Люди заметили дупло, в котором лежал и спал маленький панденок. На вид малышам около двух месяцев.

Зоологи быстро сделали снимки детеныша панды и пошли - чтобы не встревожить родителей малышей.