В Херсоне могут уничтожить всех бездомных собак и кошек (видео)
Это нужно, говорят чиновники, чтобы избежать эпидемии африканской чумы свиней. В городе зафиксировали вспышку. А правительственное предписание предусматривает - уничтожение всех бродячих животных, которые могут переносить болезнь.
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Зоозащитники вышли с протестами. Они протестуют возле здания горсовета. "Они такие же переносчики, как и мы с вами", - говорит одна из волонтеров. Поддерживают зоозащитников и владельцы домашних животных.
Чиновники уверяют, что животных в городе не уничтожали и уничтожать не будут.
В Херсонской области обнаружили три хозяйства, где есть африканская чума свиней. 147 свиней от болезни погибло, еще 40 животных уничтожили.
В Херсоне не знают как выполнить это предписание. Ведь коммунальные службы не имеют права уничтожать животных. Завтра на заседании комиссии будут решать этот вопрос, пригласили и зоозащитников.