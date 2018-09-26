В Херсоне могут уничтожить всех бездомных собак и кошек (видео)

Зоозащитники требуют не убивать бездомных кошек и собак.

Это нужно, говорят чиновники, чтобы избежать эпидемии африканской чумы свиней. В городе зафиксировали вспышку. А правительственное предписание предусматривает - уничтожение всех бродячих животных, которые могут переносить болезнь.

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Зоозащитники вышли с протестами. Они протестуют возле здания горсовета. "Они такие же переносчики, как и мы с вами", - говорит одна из волонтеров. Поддерживают зоозащитников и владельцы домашних животных.

Чиновники уверяют, что животных в городе не уничтожали и уничтожать не будут.

В Херсонской области обнаружили три хозяйства, где есть африканская чума свиней. 147 свиней от болезни погибло, еще 40 животных уничтожили.

В Херсоне не знают как выполнить это предписание. Ведь коммунальные службы не имеют права уничтожать животных. Завтра на заседании комиссии будут решать этот вопрос, пригласили и зоозащитников.