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В лондонской Темзе заметили кита (видео)

15:10, 26 сентября 2018
Спасение видов
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В лондонской Темзе заметили кита белуху / фото tourism.karelia.ru

Об этом в Twitter написал эколог Дэйв Эндрюс.

"Не могу поверить, что пишу это, без шуток - белуга в Темзе у Форта Коалхаус", - говорится в сообщении.

В британской благотворительной организации, которая работает с китами и дельфинами, предполагают, что животное потерялось, передает CNN.

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"Учитывая, насколько животное далеко от своего ареала, оно может находиться в стрессе, и поэтому очень важно, чтобы наблюдатели, как на суше, так и в море держали дистанцию", - сказала представительница организации Люси Бэби.

Белухи, которых легко узнать по белой окраске, обычно обитают в холодных арктических водах у берегов Гренландии, Шпицбергена, в Баренцевом и Охотском морях.

Как сообщал УНИАН, в августе голубого (синего) кита впервые в истории наблюдений заметили в Красном море.

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Теги: #Британия#Лондон#кит#белухи