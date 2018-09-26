В лондонской Темзе заметили кита (видео)

Обычно киты белухи обитают в арктических водах.

В реке Темза в Лондоне заметили кита белуху, который обычно обитает в арктических водах.

Об этом в Twitter написал эколог Дэйв Эндрюс.

"Не могу поверить, что пишу это, без шуток - белуга в Темзе у Форта Коалхаус", - говорится в сообщении.

Can't believe i'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUKpic.twitter.com/6VtrJ1PVc6 — Dave Andrews (@iPterodroma) 25 сентября 2018 г.

В британской благотворительной организации, которая работает с китами и дельфинами, предполагают, что животное потерялось, передает CNN.

Читайте такжеУченые обнаружили уникальный гибрид дельфинов разных родов

"Учитывая, насколько животное далеко от своего ареала, оно может находиться в стрессе, и поэтому очень важно, чтобы наблюдатели, как на суше, так и в море держали дистанцию", - сказала представительница организации Люси Бэби.

Белухи, которых легко узнать по белой окраске, обычно обитают в холодных арктических водах у берегов Гренландии, Шпицбергена, в Баренцевом и Охотском морях.

Как сообщал УНИАН, в августе голубого (синего) кита впервые в истории наблюдений заметили в Красном море.