Для старейшей панды мира на ее 36-й день рождения приготовили специальный торт (видео)

По человеческим меркам ей уже 108 лет.

Для старейшей панды мира в Китае приготовили специальный торт.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Китае приветствовали старейшую панду в мире - Синь-Син, которой исполнилось 36. По человеческим меркам – это 108 лет.

В зоопарке Чунцин по такому случаю приготовили специальный торт. В уважаемого животного 114 потомков, которые сейчас живут в 20 странах мира.