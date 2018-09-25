цей матеріал доступний українською

Для старейшей панды мира на ее 36-й день рождения приготовили специальный торт (видео)

10:36, 25 сентября 2018
Спасение видов
260 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеКитайские зоологи показали видео рождения черно-белой панды

В Китае приветствовали старейшую панду в мире - Синь-Син, которой исполнилось 36. По человеческим меркам – это 108 лет.

В зоопарке Чунцин по такому случаю приготовили специальный торт. В уважаемого животного 114 потомков, которые сейчас живут в 20 странах мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#панда#день рождения