Для старейшей панды мира на ее 36-й день рождения приготовили специальный торт (видео)
10:36, 25 сентября 2018Спасение видов
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По человеческим меркам ей уже 108 лет.
Для старейшей панды мира в Китае приготовили специальный торт.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Китае приветствовали старейшую панду в мире - Синь-Син, которой исполнилось 36. По человеческим меркам – это 108 лет.
В зоопарке Чунцин по такому случаю приготовили специальный торт. В уважаемого животного 114 потомков, которые сейчас живут в 20 странах мира.
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