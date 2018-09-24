Альпака, обезьянка, капибару - в зоопарке под Киевом показали рожденных летом животных (видео)

Малышня родилась этим летом. Малыш-альпака по имен Марбельян живет в общем вольере со своими сородичами.

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Малышня родилась этим летом. Малыш-альпака по имени Марбельян живет в общем вольере со своими сородичами.

Детеныш белоносой обезьянки Светки еще без имени. Он начал исследовать вольер, копирует мамочку и принюхивается к фруктам. А вот капибарову Бобику приходится взрослеть в компании с грызунами-марамы, ведь родственники ему попались не слишком внимательные - и могут обидеть как конкурента. Он родился в Харькове и через два года должен стать фаворитом для здешних самочек.